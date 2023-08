La maggior parte dei giornali di oggi si occupa in apertura delle minacce ricevute dalla presidente del Consiglio Meloni, in occasione della sua visita a Caivano prevista per oggi, per il taglio del reddito di cittadinanza. Il Corriere della Sera apre sull’andamento della guerra fra Russia e Ucraina, Repubblica titola sul film Comandante che ha aperto la Mostra del cinema di Venezia, il Fatto è contro la riforma della forma di governo a cui starebbe lavorando la maggioranza, mentre la Verità torna a un suo cavallo di battaglia, la critica dei vaccini contro il coronavirus.