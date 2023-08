Ben Wallace si è dimesso da ministro della Difesa del Regno Unito: al suo posto è stato nominato Grant Shapps

Giovedì mattina Ben Wallace ha dato le dimissioni da ministro della Difesa del Regno Unito, incarico che aveva da quattro anni e che aveva svolto in tre diversi governi guidati dai Conservatori (quello di Boris Johnson, quello di Theresa May e quello attuale di Rishi Sunak). Wallace ha 53 anni ed è parlamentare dal 2005: ha fatto sapere che intende lasciare la politica e non candidarsi alle prossime elezioni in programma nel 2025. Il suo posto è stato affidato a Grant Shapps, ministro uscente per la Sicurezza energetica, che è stato sostituito da Claire Coutinho.