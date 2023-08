Mark Thompson è stato nominato amministratore delegato e presidente di CNN, canale via cavo statunitense dedicato principalmente alle notizie oltre che sito di informazione. Thompson, che ha 66 anni ed è inglese, è stato in passato per molti anni direttore generale della BBC e dal 2012 al 2020 amministratore delegato del New York Times. Sotto la guida di Thompson il New York Times ha ottenuto ottimi risultati economici e in termini di abbonati: in particolare in otto anni gli abbonati alla versione digitale del giornale sono passati da 640mila a oltre cinque milioni.

Alla CNN Thompson prenderà il posto di Chris Licht, che aveva lasciato l’azienda a giugno dopo appena un anno da quando aveva ricevuto l’incarico. I 13 mesi con Licht a capo di CNN erano stati caratterizzati da numerose crisi. Tra le ultime, ad aprile Licht era stato costretto a licenziare Don Lemon, uno dei presentatori più famosi dell’azienda, perché aveva fatto in diretta un commento maschilista e per alcuni contrasti interni dovuti a comportamenti considerati troppo personalistici.

Pubblicità

A maggio CNN era stata inoltre al centro di grosse critiche per aver mandato in onda un’intervista dal vivo a Donald Trump senza un contesto e un contraddittorio adeguati. A peggiorare queste crisi aveva contribuito un lungo articolo che il settimanale Atlantic aveva dedicato pochi giorni prima a Licht, in cui si parlava delle difficoltà incontrate dall’amministratore delegato e delle grosse tensioni che c’erano all’interno dell’azienda.

– Leggi anche: Come si salva, se si salva, il giornalismo