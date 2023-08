Martedì sera la Nazionale femminile di pallavolo si è qualificata per le semifinali degli Europei, dopo aver battuto ai quarti per 3 set a 0 la Francia. Per la nazionale italiana è la settima vittoria consecutiva in questa edizione degli Europei, dopo le cinque vittorie contro Romania, Svizzera, Bulgaria, Bosnia Erzegovina e Croazia nella fase a gironi, e la vittoria contro la Spagna agli ottavi di finali. La semifinale si giocherà il primo settembre a Bruxelles, in Belgio: l’Italia sfiderà la vincente tra Turchia e Polonia, nel quarto di finale in programma mercoledì.