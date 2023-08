I temi principali affrontati in apertura sui giornali di oggi sono l’accoglienza delle persone migranti, con l’alto numero degli arrivi in Italia negli ultimi giorni e un’intervista al ministro dell’Interno Piantedosi su Libero, e la ripresa dell’attività politica dopo la pausa estiva, con il Consiglio dei ministri previsto per oggi che dovrebbe occuparsi fra le altre cose dell’aumento del prezzo della benzina e le anticipazioni sui possibili contenuti della prossima legge di bilancio. Repubblica apre invece sull’indagine su un’agente segreta russa che avrebbe lavorato in Italia, il Messaggero si occupa di violenza di genere, la Verità ipotizza complotti sulla vicenda del generale Vannacci, e Domani indaga sulla destra in Veneto. I giornali sportivi commentano i risultati della Serie A di calcio maschile, con il pareggio della Juventus con il Bologna.