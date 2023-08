Due persone sono morte e 57 sono state ferite a causa di due esplosioni in un distributore di carburante in Romania 

Due persone sono morte e 57 sono state ferite a causa di due grosse esplosioni in un distributore di carburante a Crevedia, a nord-ovest di Bucarest, la capitale della Romania. Le esplosioni sono avvenute nella notte tra sabato e domenica in un distributore di GPL per cause ancora da accertare. Nell’incidente sono state distrutte otto abitazioni e sono stati danneggiati altri undici edifici.

Tra i feriti ci sono anche 39 vigili del fuoco che erano intervenuti per gestire la situazione. Il funzionario del ministero dell’Interno Raed Arafat ha fatto sapere che alcune persone ferite sono state ricoverate negli ospedali vicini, mentre almeno quattro sono state trasportate d’urgenza in Italia e in Belgio. Dieci sarebbero in condizioni gravi. Il dipartimento che si occupa delle emergenze ha detto che l’area del distributore è stata delimitata per il rischio di nuove esplosioni. Circa 3mila persone che vivono in un raggio di 800 metri dalla zona sono state fatte evacuare. Sul caso è stata aperta un’indagine.

Massive explosions rocked a gas station near #Bucharest , Romania. According to preliminary data, one person died, more than 40 were injured.

According to local media, two gas tanks exploded. Nearby residents were evacuated.

Video of the moment blast happens #Romania #Blast… pic.twitter.com/Ij3aKfXpMD

