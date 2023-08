A Jacksonville, in Florida, un uomo bianco ha ucciso tre persone afroamericane in quello che la polizia ha definito un crimine razziale

Sabato un uomo bianco è entrato in un supermercato a Jacksonville, in Florida, e ha ucciso con armi da fuoco tre persone, tutte afroamericane. Poco dopo l’uomo si è suicidato. La polizia di Jacksonville ha immediatamente identificato il triplice omicidio come un crimine razziale: lo sceriffo T.K. Waters ha detto che il crimine «aveva motivazioni razziali e [l’uomo] odiava le persone nere». Nel computer dell’uomo, che aveva poco più di vent’anni e viveva con i genitori, sono stati trovati numerosi documenti in cui era descritta una «disgustosa ideologia d’odio», ha detto sempre lo sceriffo.