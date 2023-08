Il pilota olandese della Red Bull Max Verstappen ha vinto il Gran Premio dei Paesi Bassi di Formula 1 che si è corso domenica pomeriggio a Zandvoort. Secondo è arrivato il pilota della Aston Martin Fernando Alonso e terzo Pierre Gasly della Alpine. Quella di domenica è la nona vittoria consecutiva per Verstappen, che resta ampiamente primo nella classifica piloti aggiornata, seguito da Sergio Perez della Red Bull, arrivato quarto, e da Alonso.

MAX VERSTAPPEN WINS THE DUTCH GRAND PRIX 🏆

The Red Bull driver takes his ninth win in a row to equal Sebastian Vettel’s record for most consecutive wins 💪#DutchGP #F1 pic.twitter.com/lCJHFA0kCS

— Formula 1 (@F1) August 27, 2023