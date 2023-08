Tre marine statunitensi sono morti a causa della caduta dell’aereo militare su cui stavano facendo un’esercitazione in Australia

Tre marine statunitensi sono morti a causa della caduta dell’aereo militare di cui erano a bordo vicino a Darwin, in Australia. L’aereo, un grosso velivolo per il trasporto di soldati di tipo MV-22B Osprey, è precipitato domenica mattina in Australia durante un addestramento di routine. Sull’aereo c’erano 23 persone: oltre ai tre marine morti altre cinque persone sono state trasportate in ospedale in gravi condizioni. Non si conoscono ancora le ragioni della caduta.

L’aereo stava prendendo parte all’esercitazione “Predators Run”, un’esercitazione militare che coinvolge, oltre alle forze armate di Stati Uniti e Australia, anche quelle di Filippine, Indonesia e Timor Est.