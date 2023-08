In Gabon è stato bloccato internet e imposto un coprifuoco dopo la chiusura dei seggi alle elezioni

Sabato il governo del Gabon ha annunciato il blocco della connessione a internet in tutto il paese «fino a data da destinarsi» e l’imposizione di un coprifuoco notturno a partire da oggi, domenica 27 agosto, ogni giorno dalle 7 di sera alle 6 di mattina. Il blocco di internet e il coprifuoco sono stati imposti al termine delle caotiche elezioni locali, legislative e presidenziali che si sono tenute sabato, in cui l’attuale presidente Ali Bongo Ondimba, al governo dal 2009, si presenta per un terzo mandato: ci sono stati ritardi nelle aperture dei seggi e nell’arrivo dei materiali, in alcuni casi in modo selettivo a svantaggio dell’opposizione. In alcuni seggi mancavano solo le schede per votare il principale candidato dell’opposizione, Albert Ondo Ossa, e il governo ha negato gli accrediti per coprire le elezioni a diversi giornalisti internazionali, ha detto l’organizzazione Reporter senza frontiere.

Secondo membri dell’opposizione l’organizzazione del voto è stata «preparata per creare il caos», e Ossa ha accusato il governo di «frodi orchestrate». Il governo ha giustificato il blocco di internet e l’imposizione del coprifuoco con la volontà di impedire «la diffusione di esortazioni alla violenza» e «di false informazioni».

