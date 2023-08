Ora gli utenti europei di TikTok possono disabilitare la personalizzazione dei contenuti proposti

Con l’ultimo aggiornamento di TikTok gli utenti che vivono nei paesi dell’Unione Europea possono scegliere se vogliono continuare a vedere i contenuti selezionati dall’algoritmo sulla base dei propri comportamenti e dei propri interessi, o se disattivare la funzione. Nel secondo caso, agli utenti verranno mostrati «i video più popolari sia nel paese in cui vivono che nel resto del mondo». Per disattivare la funzione bisogna tenere premuto a lungo su un post a caso, e poi selezionare l’opzione “Gestisci pagina per te”. A quel punto si verrà reindirizzati a una sezione delle impostazioni dell’app, in cui scegliere se mantenere o meno la personalizzazione dei contenuti proposti.

La modifica era stata annunciata a inizio agosto ed è una novità notevole visto che il successo di TikTok nel mondo dipende in larga parte proprio dall’accuratezza del suo algoritmo di selezione, che permette che nella bacheca principale, la cosiddetta “For You page”, vengano mostrati agli utenti video perfettamente in linea con interessi dedotti dal loro comportamento precedente sulla piattaforma.

TikTok has enabled option to turn off algorithmic feed for users in Europe https://t.co/PK61gneb7S pic.twitter.com/IK0wUYR7kR — Matt Navarra (@MattNavarra) August 23, 2023

La decisione era stata presa per conformarsi al Digital Services Act (DSA), una legge europea approvata a giugno che ha introdotto nuove norme per la sicurezza e la trasparenza delle piattaforme digitali, oltre che la moderazione dei contenuti. In base al DSA, le grandi piattaforme come TikTok devono consentire ai propri utenti di rinunciare a essere profilati e quindi a ricevere contenuti personalizzati, dato che la raccomandazione dei contenuti normalmente si basa sull’analisi dei singoli comportamenti ottenuta dalla raccolta di enormi quantità di dati.