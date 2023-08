Più di 100mila persone sono state evacuate nel Punjab pakistano in seguito all’esondazione di un fiume

Oltre 100mila persone sono state evacuate da centinaia di abitazioni nella regione del Punjab, che si trova in Pakistan e confina con l’omonimo stato indiano. Le evacuazioni sono state ordinate dopo l’esondazione del fiume Sutlej, che ha inondato decine di città. Mohsin Naqvi, governatore della regione, ha incolpato dell’esondazione l’India, che dopo le intense piogge monsoniche delle ultime settimane avrebbe riversato verso il tratto pakistano del fiume l’acqua in eccesso accumulata nelle dighe che si trovano nel tratto indiano. Per ora le autorità indiane non hanno risposto alle accuse di Naqvi.