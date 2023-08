Almeno 17 persone sono morte nel crollo di un ponte in costruzione nel nord-est dell’India

Mercoledì è crollato un ponte ferroviario in costruzione nella città di Sairang, nello stato indiano del Mizoram, nel nord-est del paese. Al momento del crollo sul ponte stavano lavorando circa 40 persone: le autorità locali hanno detto di aver trovato i cadaveri di 17 persone, e che molte altre risultano ancora disperse. Il ponte era in costruzione da circa due anni, e al momento non sono chiare le cause del crollo.

Under construction railway over bridge at Sairang, near Aizawl collapsed today; atleast 17 workers died: Rescue under progress.

Deeply saddened and affected by this tragedy. I extend my deepest condolences to all the bereaved families and wishing a speedy recovery to the… pic.twitter.com/IbmjtHSPT7

— Zoramthanga (@ZoramthangaCM) August 23, 2023