Sulle prime pagine dei giornali di oggi è molto presente la notizia della morte di Toto Cutugno, uno dei cantautori italiani più noti e apprezzati del Novecento, molto famoso anche all’estero, che aveva 80 anni. I quotidiani generalisti fanno il proprio titolo principale sulle preoccupazioni del governo in vista della legge di bilancio, la più importante misura economica dell’anno che stabilisce come lo Stato italiano intende modificare la propria spesa pubblica per l’anno successivo, da approvare entro dicembre. Alcuni giornali vicini alla destra, come Libero e Il Giornale, criticano il racconto dell’ex presidente francese Nicolas Sarkozy nel suo libro appena uscito, su come Silvio Berlusconi fu spinto da lui e da Angela Merkel a dare le dimissioni nel 2011. Un po’ tutti i giornali, non solo quelli sportivi, danno molto spazio alla medaglia d’oro vinta ieri sera da Gianmarco Tamberi nel salto in alto ai Mondiali di atletica.