“Il ragazzo e l’airone”, il nuovo film di Hayao Miyazaki, uscirà in Italia il 1º gennaio 2024

Il nuovo film del regista giapponese Hayao Miyazaki, uno degli autori di film di animazione più conosciuti e amati al mondo, uscirà in Italia il 1º gennaio del 2024. Il film verrà distribuito in Italia con il titolo Il ragazzo e l’airone, traduzione del titolo statunitense The Boy and the Heron, ma nella versione originale si intitola Kimitachi wa Dō Ikiru ka, ovvero “Come vivete?”. Il film è molto atteso perché è il primo di Miyazaki in dieci anni, dopo Si alza il vento del 2013. Per ora è uscito solo in Giappone, dove ha ottenuto un ottimo successo, e il 22 settembre verrà presentato per la prima volta in Europa al Festival di San Sebastián, in Spagna.

