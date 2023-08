C’è stato un altro attacco compiuto con un drone nel centro di Mosca

Mercoledì mattina presto è stato compiuto un nuovo attacco a Mosca con un drone. Il sindaco Sergey Sobyanin ha detto che parti di un drone precedentemente intercettato dalle difese aeree russe hanno colpito un grattacielo nel quartiere centrale noto come Moscow City, già preso di mira con attacchi simili nelle scorse settimane. Non ci sono notizie di morti o feriti.

Il ministero della Difesa ha detto che sempre mercoledì mattina altri due droni sono stati abbattuti a Mozhaisk e a Khimki, due città vicino a Mosca. Come in altre occasioni la Russia ha accusato degli attacchi l’Ucraina, che anche in questo caso non ha commentato l’accaduto, ma che è ne quasi certamente responsabile. Dopo gli attacchi sono stati temporaneamente chiusi gli aeroporti di Mosca, che hanno già riaperto.