L’esercito ucraino ha distrutto un bombardiere strategico supersonico russo, un tipo di aereo militare usato dalla Russia per attaccare le città ucraine

Nel fine settimana un drone dell’esercito ucraino ha distrutto un bombardiere strategico supersonico russo, cioè un aereo militare progettato per attacchi nucleari: dall’inizio dell’invasione dell’Ucraina l’esercito russo sta usando ampiamente quelli a sua disposizione per bombardare le città del paese. L’aereo militare in questione si trovava in una base militare in Russia, a sud di San Pietroburgo. Tra domenica e lunedì erano circolate diverse foto che sembravano mostrare l’aereo in fiamme dopo l’attacco ucraino, ma solo lunedì la BBC è stata in grado di verificarne la veridicità. Il ministero della Difesa russo aveva ammesso di aver subìto un attacco ma aveva parlato solo di un aereo danneggiato. L’Ucraina non ha commentato ufficialmente gli avvenimenti.

Al momento la distruzione di un solo bombardiere supersonico da parte dell’esercito ucraino non ha un grosso peso nella guerra dal punto di vista militare, visto che la Russia ha una flotta composta da una sessantina di bombardieri. Il fatto che sia stato in grado di farlo però potrebbe risultare importante, e mostra l’accresciuta capacità dell’esercito ucraino di colpire obiettivi in territorio russo. È il primo aereo di questo genere distrutto dall’Ucraina dall’inizio della guerra.