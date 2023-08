La Corea del Nord ha cancellato improvvisamente il suo primo volo commerciale internazionale dal 2020

Lunedì un volo della compagnia aerea nordcoreana Air Koryo, proveniente da Pyongyang, in Corea del Nord, e diretto a Pechino, in Cina, è stato cancellato improvvisamente. Sarebbe stato il primo volo commerciale internazionale nordcoreano dal 2020, quando la Corea del Nord chiuse totalmente i propri confini per evitare la diffusione della pandemia di Covid-19 (cosa poi comunque successa).

Il volo era stato annunciato dalle autorità cinesi lunedì mattina: sarebbe dovuto arrivare alle 9:50 locali (le 3:50 italiane), ma dopo più di due ore d’attesa ne è stata comunicata la cancellazione. Sarebbe stato un importante primo passaggio per la riapertura dei confini della Corea del Nord – dopo che pochi giorni fa era stato permesso un viaggio internazionale a una squadra sportiva nordcoreana – e per questo motivo molti giornalisti avevano atteso l’arrivo dell’aereo all’aeroporto di Pechino per testimoniare il momento. I rappresentanti di Air Koryo a Pechino non hanno spiegato il motivo dell’annullamento.