Il pilota italiano della Ducati Francesco Bagnaia ha vinto il Gran Premio d’Austria di MotoGP, che si è corso domenica sul Red Bull Ring di Spielberg. Bagnaia è arrivato davanti al sudafricano Brad Binder (KTM) e all’italiano Marco Bezzecchi (Ducati Team Mooney VR46). Per Bagnaia, che è campione del mondo in carica, è la quinta vittoria stagionale: al momento è primo nella classifica generale con 251 punti, 62 in più dello spagnolo della Ducati Pramac Jorge Martin (che oggi è arrivato settimo) e 68 in più di Bezzecchi.