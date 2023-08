In provincia di Cuneo si cerca un giovane accusato di due omicidi

Dal 16 agosto le forze dell’ordine della provincia di Cuneo stanno cercando Sacha Chang, un uomo olandese di 21 anni accusato di aver ucciso il padre e un amico di famiglia a Montaldo di Mondovì, e di essere poi fuggito a piedi nei boschi circostanti. Le ricerche dei Carabinieri sono concentrate nelle aree tra i piccoli comuni di Montaldo di Mondovì, Roburent, Monastero di Vasco e Vicoforte, dove la vegetazione è particolarmente fitta. Le forze dell’ordine hanno invitato la popolazione a non andare nei boschi e a limitarsi a segnalare ogni eventuale avvistamento o informazione utile ai Carabinieri.

Chang era in vacanza in Italia con il padre di 65 anni, Chainfa Chang, e Lambertus Ter Horst, un medico sessantenne che li stava ospitando nella sua abitazione, acquistata nel 2019 come seconda casa. Secondo le prime ricostruzioni, in seguito a una lite per motivi non ancora chiariti il ragazzo avrebbe preso un coltello dalla cucina della casa e avrebbe colpito il padre, uccidendolo, e ferito poi l’ospite che aveva cercato di intervenire. Quest’ultimo è stato soccorso dai vicini e portato in ospedale in elicottero, ma è morto poco dopo a causa delle lesioni. Secondo i giornali il giovane avrebbe problemi di natura psichiatrica.