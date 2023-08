Il materiale confiscato durante la perquisizione alla redazione del “Marion County Record”, giornale locale in Kansas, dovrà essere restituito

Mercoledì il procuratore della contea di Marion, in Kansas, ha detto che le perquisizioni effettuate venerdì dalle forze dell’ordine alla redazione del Marion County Record, un piccolo giornale locale della città di Marion, e alla casa del suo editore e direttore responsabile, Eric Meyer, non erano giustificate da prove sufficienti ed erano quindi illegittime. Di conseguenza tutti gli strumenti confiscati, tra cui i computer e i telefoni cellulari usati dai giornalisti, dovranno essere restituiti ai proprietari.

La perquisizione era relativa a una denuncia fatta da Kari Newell, una ristoratrice locale che aveva accusato il giornale di aver ottenuto in modo illegale alcune informazioni riguardo a una condanna da lei ricevuta nel 2008 per guida in stato d’ebrezza. Meyer era stato accusato di furto d’identità, dichiarandosi innocente.

La perquisizione è stata raccontata da molti organi di stampa statunitensi, e considerata come un’intrusione delle autorità nel lavoro giornalistico e una violazione delle leggi federali.