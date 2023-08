A causa di un nubifragio sono stati cancellati molti voli all’aeroporto di Francoforte, in Germania

Mercoledì sera c’è stato un forte nubifragio a Francoforte, in Germania, che ha causato la cancellazione di decine di voli nell’aeroporto della città, che è uno degli scali più importanti e trafficati del paese e d’Europa. La pioggia ha allagato le piste dell’aeroporto, impedendo la partenza di circa 70 voli: più di 20 voli in arrivo sono stati invece dirottati verso altri aeroporti. La situazione al momento sta tornando regolare, ma le autorità aeroportuali hanno consigliato ai viaggiatori di arrivare con almeno due ore e mezzo di anticipo rispetto all’orario previsto per il decollo, per via dei ritardi che si sono accumulati.