I giornali di oggi si occupano in apertura di molte notizie diverse: le iniziative prese dal governo prima della pausa estiva e quelle che sono allo studio per la ripresa dell’attività a settembre, l’esondazione a Bardonecchia che ha riversato fango e provocato gravi danni in gran parte della città, la discussione fra i partiti sul salario minimo, il risultato delle primarie per la scelta dei candidati per l’elezione del presidente dell’Argentina, le commemorazioni nel quinto anniversario del crollo del ponte Morandi a Genova, e le ipotesi su chi sarà il nuovo allenatore della Nazionale maschile di calcio dopo le dimissioni di Mancini.