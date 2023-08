La maggior parte dei quotidiani di oggi mette in grande evidenza in prima pagina l’annuncio delle dimissioni di Roberto Mancini da allenatore della Nazionale di calcio maschile, arrivato domenica a sorpresa: molti, e soprattutto i giornali sportivi, fanno il nome di Luciano Spalletti come suo possibile successore, non si sa con quanta concretezza. Per la politica si parla ancora molto di cosa intende fare il ministro della Giustizia Carlo Nordio per migliorare la situazione di sovraffollamento delle carceri, dopo due suicidi avvenuti venerdì in poche ore nel carcere di Torino. La presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha dato un’intervista “congiunta” a Corriere della Sera, Repubblica e La Stampa, i tre principali giornali generalisti: commenta molti temi di attualità, su tutti la tassa decisa dal governo sui cosiddetti “extraprofitti” delle banche. Ancora per lo sport, solo alcuni quotidiani hanno fatto in tempo a inserire in prima pagina la vittoria del tennista italiano Jannik Sinner nel torneo di Toronto, arrivata in tarda serata.