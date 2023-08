Il primo ministro lettone Krisjanis Karins ha annunciato che si dimetterà

Krisjanis Karins, primo ministro della Lettonia dal 2019, ha annunciato che giovedì presenterà le proprie dimissioni al presidente della Repubblica. Karins ha 58 anni ed è a capo del partito liberal-conservatore Nuova Unità: dal 2022 guida un governo di cui fanno parte anche i partiti di centrodestra Alleanza Nazionale e Lista Unita. Nei mesi scorsi aveva fatto molte pressioni sui suoi alleati di governo per allargare l’alleanza anche ad alcuni partiti progressisti, e la scorsa settimana aveva proposto un rimpasto di governo che però i due partiti alleati avevano respinto.

Annunciando le proprie dimissioni Karins ha accusato Alleanza Nazionale e Lista Unita di voler bloccare i lavori del governo in termini di politiche sul lavoro e sul welfare, e di voler fermare la crescita economica del paese. Nei prossimi giorni il partito di Karins proporrà al presidente della Repubblica un nuovo candidato a primo ministro, ma non è chiaro al momento se avrà i numeri in parlamento per formare una coalizione di governo alternativa a quella uscente o se si andrà invece a nuove elezioni (attualmente in programma per il 2026).