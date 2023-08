Una persona è morta e altre 11 sono rimaste intossicate nell’incendio di una residenza per persone anziane e disabili a Parma

Intorno alle 5:30 di lunedì mattina si è sviluppato un incendio in una residenza per persone anziane e disabili di Parma: una donna di 62 anni ospite della struttura è morta. Altre 11 persone sono state intossicate a causa del fumo e quattro di loro sono descritte come in gravi condizioni e sono state portate in ospedale in codice rosso. Anche le altre sette persone intossicate sono state portate in ospedale, ma in condizioni meno gravi. Al momento non sono chiare le cause dell’incendio, che sembra però essere cominciato al piano terra dell’edificio. Sono ancora in corso interventi dei vigili del fuoco.

La residenza si chiama Casa di Arianna e si trova in viale Tanara, fuori dal centro, nella zona est della città. È una struttura privata gestita dalla cooperativa “il quartiere di Avitas”. Il sindaco di Parma Michele Guerra ha fatto sapere che il Comune si attiverà comunque per continuare a garantire l’assistenza alle persone che erano ospitate nella struttura, che potrebbe restare inagibile per un tempo che al momento non è stato stimato.