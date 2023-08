Domenica è crollato un tempio induista nella città di Shimla, capitale dello stato dell’Himachal Pradesh, nell’India settentrionale. Nel crollo sono morte 9 persone, e almeno 25 risultano ancora intrappolate sotto le macerie. Il tempio si trovava ai piedi di una parete rocciosa ed è crollato in seguito a una frana provocata dalle forti piogge in corso in questi giorni nella regione.