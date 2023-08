Anwaar-ul-haq Kakar sarà il nuovo primo ministro facente funzioni del Pakistan

Anwaar-ul-haq Kakar, un senatore, è stato scelto come primo ministro facente funzioni del Pakistan, che dovrà governare il paese fino alle elezioni che dovrebbero tenersi entro novembre. La scelta di Kakar è arrivata dopo che pochi giorni fa il primo ministro Shehbaz Sharif aveva sciolto le camere e il presidente del paese aveva indetto nuove elezioni. È comunque una scelta piuttosto inusuale: Kakar è un senatore al suo primo mandato che non ha nessuna esperienza nella politica nazionale. In precedenza era stato portavoce del governo provinciale del Baluchistan, la regione a sud-ovest del Pakistan da cui proviene.

Kakar è tuttavia ritenuto molto vicino alle forze armate del paese, che hanno da sempre un’enorme influenza nella politica e nell’economia del Pakistan.