Una barca su cui viaggiavano più di 50 persone di etnia rohingya è naufragata al largo del Myanmar: ci sono almeno 17 morti

Una barca su cui viaggiavano almeno 58 persone di etnia rohingya è naufragata al largo del Myanmar: i soccorritori hanno detto di aver trovato 8 persone ancora in vita e i cadaveri di altre 17. La barca era partita domenica da Sittwe, il capoluogo dello stato di Rakhine, in Myanmar, ed era diretta in Malesia. Al momento non è chiaro cosa abbia causato di preciso il naufragio.

I rohingya sono un grande gruppo etnico di religione musulmana originario soprattutto del Myanmar, dove subisce da anni intense persecuzioni e violenze. A partire dal 2017 più di 700mila persone lasciarono il paese e si rifugiarono nel vicino Bangladesh, per sfuggire alle persecuzioni etniche del governo birmano. In Myanmar ne abitano ancora circa 600mila, che spesso tentano viaggi molto rischiosi a bordo di imbarcazioni di fortuna per raggiungere via mare paesi a maggioranza musulmana, come la Malesia e l’Indonesia.