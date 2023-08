Martedì sera ci sono stati grossi ritardi sulla linea ferroviaria dell’alta velocità tra Bologna e Firenze: il traffico ora è tornato regolare

Martedì sera la circolazione dei treni sulla linea dell’alta velocità tra Bologna e Firenze è stata notevolmente rallentata dopo che era stata segnalata la presenza di persone in una galleria al confine tra Emilia-Romagna e Toscana, tra Idice e San Pellegrino. Verso le 19 i treni dell’alta velocità sono stati quindi fatti deviare sulla linea ordinaria, per dare modo alle forze dell’ordine di verificare la sicurezza della galleria. Per questo motivo nella serata di martedì si sono registrati molti ritardi su diverse tratte: la circolazione sulla linea dell’alta velocità è ripresa verso le 23:30, e il traffico è tornato gradualmente regolare nelle ore successive.