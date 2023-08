C’è stata un’esplosione in una fabbrica a circa 70 chilometri da Mosca: 35 persone sono rimaste ferite

Mercoledì mattina c’è stata una grossa esplosione in una fabbrica di materiale ottico a Sergiev Posad, circa 70 chilometri a nord-est da Mosca, in Russia. Nell’esplosione sono rimaste ferite 35 persone, di cui 4 sarebbero in condizioni gravi. Il sindaco della città ha ordinato per precauzione l’evacuazione di tutti gli edifici nei dintorni della fabbrica. Secondo quanto riferito dai soccorritori al giornale russo RIA Novosti, a causare l’esplosione sarebbe stato un errore umano non meglio specificato (inizialmente sui giornali russi era stata avanzata anche l’ipotesi che l’esplosione fosse stata causata da un drone ucraino).