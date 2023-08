La TV pubblica australiana ABC ha chiuso molti suoi account su X, il social network prima conosciuto come Twitter

Mercoledì ABC, la radiotelevisione pubblica australiana, ha annunciato la chiusura di gran parte dei suoi account sul social network X, fino a pochi giorni fa conosciuto come Twitter. ABC ha detto che manterrà attivi solo quattro account, @abcnews, @abcsport, @abcchinese e @abcaustralia. Tutti quelli dedicati a notizie più laterali o a singoli programmi sono stati invece chiusi.

ABC ha spiegato la decisione dicendo che già nei mesi scorsi aveva chiuso in via sperimentale alcuni account secondari e che il risultato era stato un maggior coinvolgimento degli utenti con i post pubblicati sull’account principale. Ha anche detto che ad oggi la maggior parte del pubblico dei social media di ABC si trova su YouTube, Facebook, Instagram e TikTok, e di voler concentrare i propri sforzi su queste piattaforme. Infine ha aggiunto che la chiusura degli account aiuterà a limitare l’esposizione delle persone che lavorano per ABC «alle interazioni tossiche che purtroppo stanno diventando sempre più diffuse su X».

Pubblicità

– Leggi anche: Dobbiamo smettere di dire «Twitter»?