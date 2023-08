L’ex poliziotto statunitense Tou Thao è stato condannato a 4 anni e 9 mesi di prigione per il suo coinvolgimento nella morte di George Floyd

Lunedì un tribunale del Minnesota, negli Stati Uniti, ha condannato a 4 anni e 9 mesi di prigione l’ex poliziotto Tou Thao per il suo coinvolgimento nell’omicidio di George Floyd, l’uomo afroamericano morto il 25 maggio del 2020 durante un arresto della polizia di Minneapolis. Thao, che quel giorno era in servizio, è stato condannato per il reato di “aiding and abetting second-degree manslaughter”, che equivale più o meno al concorso in omicidio colposo: durante l’omicidio aveva trattenuto le persone mentre un suo collega, Derek Chauvin, immobilizzava Floyd impedendogli di respirare, uccidendolo.

L’omicidio di Floyd aveva provocato enormi proteste sul razzismo e la violenza della polizia negli Stati Uniti. Thao era stato dichiarato colpevole lo scorso maggio e la sentenza di lunedì serviva a stabilire la pena, superiore ai 4 anni e 3 mesi chiesti dall’accusa. Quello di Thao era l’ultimo processo ancora in corso per l’omicidio di George Floyd, per il quale sono state condannate in totale 4 persone. Thao era già stato condannato in precedenza a 3 anni e 6 mesi di carcere per aver violato i diritti civili di Floyd, facilitandone l’omicidio e assistendo senza fare nulla.

