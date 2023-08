Il British Museum di Londra è stato evacuato a causa dell’accoltellamento di un uomo in una via intorno al museo

Martedì mattina il British Museum di Londra, uno dei più grandi e importanti musei al mondo, è stato evacuato dopo che un uomo era stato accoltellato in una delle vie che circondano il museo. L’uomo è stato portato in ospedale gravemente ferito. La persona sospettata di averlo accoltellato è un uomo che è stato arrestato, e di cui al momento non si sa quasi niente. La polizia di Londra ha fatto sapere che non ci sono pericoli per le altre persone e che ci sono sospetti che si tratti di un’azione terroristica.