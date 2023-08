La maggior parte dei giornali di oggi si occupa in apertura delle polemiche sulle dichiarazioni sulla strage alla stazione di Bologna di Marcello De Angelis, responsabile della comunicazione istituzionale della Regione Lazio, che ha negato le responsabilità di Mambro, Fioravanti e Ciavardini, i neofascisti condannati per la strage. Altri si occupano dell’uccisione di una donna in un parco a Rovereto, in provincia di Trento, la Verità continua la sua campagna contro i vaccini per il coronavirus, Domani apre sulle nomine nei consigli di amministrazione delle società partecipate dallo stato, e i giornali sportivi titolano sulle notizie di calciomercato, concentrandosi soprattutto sulla Juventus.