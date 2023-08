Il ciclista olandese Mathieu van der Poel ha vinto la prova in linea dei Campionati mondiali di ciclismo su strada, corsa domenica a Glasgow, in Scozia. Van der Poel ha vinto in solitaria — nonostante una caduta in curva negli ultimi chilometri — dopo aver staccato il gruppetto in testa alla gara e ripreso la fuga dell’italiano Alberto Bettiol, poi decimo all’arrivo. Al terzo posto si è classificato il belga Wout Van Aert, al terzo lo sloveno Tadej Pogačar.

Per van der Poel, che ha 28 anni, è il primo titolo mondiale su strada da professionista, dopo i sette vinti nel ciclocross, l’ultimo dei quali a febbraio di quest’anno. Era inoltre dal 1985 che i Paesi Bassi non vincevano la prova in linea dei Campionati mondiali su strada.