In mancanza di grandi notizie, in apertura sui giornali di oggi si continua a parlare soprattutto dell’indagine sul “dossieraggio”, su un ufficiale della Guardia di Finanza accusato della diffusione di dati finanziari riservati di politici e personaggi pubblici, partita da una denuncia del ministro della Difesa Crosetto. Vari giornali dedicano spazio alla storia di Kata, la bambina scomparsa il 10 giugno dalla casa occupata dove viveva con la madre, in seguito all’arresto dello zio e di tre altre persone. Repubblica parla dei fondi per le alluvioni in Emilia-Romagna, dopo ottanta giorni da quanto accaduto. La Stampa e il Sole 24 Ore si interrogano sui soldi necessari a finanziare le riforme volute dal governo. Libero dedica tantissimo spazio al prossimo libro di Giorgia Meloni.