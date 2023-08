Una sessantina di giornalisti del settimanale francese “Journal du Dimanche” si è dimessa dopo la fine dello sciopero di 40 giorni contro la nomina del nuovo direttore

Una sessantina di giornalisti della redazione del Journal du Dimanche (JDD), uno dei settimanali più importanti in Francia, ha dato le dimissioni. L’1 agosto la redazione di JDD, settimanale con una linea editoriale moderata e filo-istituzionale, aveva annunciato la fine dello sciopero iniziato 40 giorni prima per protestare contro la recente nomina a direttore di Geoffroy Lejeune, molto vicino all’estrema destra. I giornalisti che hanno dato le dimissioni sono sia dipendenti che collaboratori del giornale, e costituiscono più della metà della redazione, che era composta da un centinaio di persone.

La redazione aveva comunicato la decisione di interrompere lo sciopero dicendo di non aver avuto le garanzie di indipendenza richieste e che l’incarico di Lejeune non era stato revocato come richiesto. «Ci costa riconoscerlo: abbiamo rimesso in piazza il tema dell’indipendenza delle redazioni, di fronte ai nostri azionisti, ma non abbiamo vinto», aveva scritto in un comunicato.

