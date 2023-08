Le due notizie principali in apertura sui giornali di oggi sono l’approvazione definitiva alla Camera del disegno di legge delega per la riforma fiscale e l’indagine su un ufficiale della Guardia di Finanza accusato della diffusione di dati finanziari riservati di politici e personaggi pubblici, partita da una denuncia del ministro della Difesa Crosetto. Il Manifesto si occupa del colpo di stato in Niger, Avvenire dei tentativi di trovare una soluzione diplomatica alla guerra fra Russia e Ucraina, e il Messaggero apre sulle iniziative allo studio da parte del governo per i taxi e i prezzi dei biglietti aerei.