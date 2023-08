In Messico sono morte almeno 18 persone che viaggiavano su un pullman uscito di strada e caduto in un burrone

Nel pomeriggio di giovedì un pullman con a bordo circa 40 passeggeri è andato fuori strada ed è caduto in un burrone in Messico: almeno 18 tra le persone che erano a bordo sono morte nell’incidente, di cui alcune minorenni, e altre 20 sono rimaste ferite e portate in ospedale. Non sono ancora note le cause dell’incidente, ma secondo quanto riferito dall’agenzia di stampa Reuters è possibile che l’autista abbia affrontato una curva a una velocità eccessiva.

Il pullman era partito da Città del Messico, la capitale del paese, e stava viaggiando verso Tijuana, nello stato messicano della Bassa California, al confine con gli Stati Uniti. L’incidente è avvenuto su un’autostrada nei pressi di Barranca Blanca, nello stato di Nayarit, circa 200 chilometri a nord-ovest della città di Guadalajara. I passeggeri erano per la maggior parte stranieri. Il responsabile regionale per la sicurezza e la protezione civile ha detto all’emittente messicana Foro TV che le operazioni di soccorso sono state «estremamente difficili», soprattutto a causa della profondità del burrone, di circa 40 metri.