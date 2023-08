Le notizie principali su cui aprono i giornali di oggi sono il rinvio della discussione in parlamento sulla proposta di legge sul salario minimo, deciso ieri dal voto della maggioranza di governo, l’indagine della procura di Perugia su una vicenda dai contorni ancora poco chiari di intercettazioni e utilizzo di dati bancari e patrimoniali riservati per poter ricattare politici e personaggi pubblici, fra i quali ci sarebbe anche il ministro della Difesa Crosetto, e ancora la sospensione del reddito di cittadinanza, con l’analisi di quanto è costata la misura fino a oggi. Libero critica invece il deputato del Partito Democratico Fassino per le sue dichiarazioni sullo stipendio dei parlamentari.