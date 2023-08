Celebripost

Serviva spulciare per bene tra le agenzie fotografiche per trovare persone che valesse la pena fotografare questi primi giorni di agosto: l’impressione che in molti siano in vacanza e lontani dalle macchine fotografiche è confermata da un paio di foto di gente che invece si è fatta fotografare pur essendo in vacanza, come il primo ministro britannico Rishi Sunak con la famiglia a Santa Monica, e il presidente degli Stati Uniti Joe Biden in spiaggia nel Delaware, seduto su una sdraio modesta sotto un altrettanto ordinario ombrellone, ma pur sempre circondato da guardie del corpo dei servizi segreti. Poi ci sono Hugh Jackman e Mick Jagger a uno storico torneo di cricket, Fran Drescher, Jane Fonda e Jack Black a scioperare per i diritti degli attori di Hollywood; e Patrick Dempsey, Jeremy Allen White e quelli del “Jersey Shore”, per chi se li ricorda.