L’apertura dei giornali di oggi è dedicata a notizie diverse: alcuni si occupano delle celebrazioni per l’anniversario della strage alla stazione di Bologna e delle polemiche sulle parole della presidente del Consiglio Meloni che non ha citato la matrice fascista dell’attentato, altri titolano sulla sospensione del reddito di cittadinanza per molte famiglie e sulla discussione in parlamento sul tema. Il Resto del Carlino e l’Unità riportano le preoccupazioni dei presidenti di regione per le modifiche al PNRR, Libero apre sull’intervento alla Camera di Fassino che ha mostrato la sua busta paga contestando il fatto che i parlamentari abbiano stipendi troppo elevati, e i giornali sportivi seguono le notizie sul calciomercato.