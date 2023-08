Almeno 13 persone sono state ferite in un attacco vicino a Seul, in Corea del Sud

Giovedì verso le 18 ora locale (le 11 in Italia) almeno 13 persone sono state ferite in un attacco compiuto vicino a una stazione della metropolitana a Seongnam, città circa 20 chilometri a sud di Seul, capitale della Corea del Sud. Le motivazioni non sono ancora state chiarite, ma il capo della Polizia coreana ha detto che le autorità stanno trattando l’evento come un «atto terroristico».

Secondo le prime ricostruzioni, un uomo alla guida di un’auto sarebbe salito su un marciapiede urtando quattro persone, per poi scendere e accoltellarne altre nove. Dodici persone coinvolte sono state portate in ospedale. Un sospettato è stato arrestato dalle forze dell’ordine.

Circa due settimane fa, il 21 luglio, un uomo aveva accoltellato quattro persone fuori dalla stazione della metro di Sillim, nel sud-ovest di Seul, uccidendone una.