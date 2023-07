Venerdì verso le 14 locali (le 7 in Italia) a Seul, capitale della Corea del Sud, un uomo ha accoltellato quattro persone fuori dalla stazione della metro di Sillim, nel sud-ovest della città. Una delle persone accoltellate è morta e le altre tre sono state trasportate in ospedale (una sarebbe in condizioni critiche). La polizia ha detto che l’uomo autore dell’attacco è stato arrestato poco dopo, ma non ne ha comunicato l’identità.