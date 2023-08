Il primo ministro canadese Justin Trudeau ha annunciato la separazione dalla moglie, Sophie Grégoire Trudeau, in un post su Instagram. «Sophie e io vorremmo condividere il fatto che dopo molte conversazioni significative e difficili abbiamo preso la decisione di separarci», ha scritto. «Rimaniamo una famiglia unita con profondo amore e rispetto reciproco e per tutto ciò che abbiamo costruito».

L’ufficio di Trudeau ha affermato che la coppia ha firmato un accordo di separazione legale, ma entrambi rimarranno nella vita dei loro tre figli. I due si sono sposati nel 2005, otto anni prima che Trudeau fosse eletto leader del partito liberale e dieci anni prima che fosse eletto primo ministro per la prima volta. Sophie Trudeau è invece giornalista, e come “first lady” si è occupata molto di filantropia ed opere di beneficenza, soprattutto per quanto riguarda i diritti di donne e bambini.