Le notizie principali in apertura sui giornali di oggi sono la preoccupazione per la copertura finanziaria dei progetti che sono stati eliminati dal PNRR, sulla quale il governo, l’ufficio parlamentare di bilancio e i comuni hanno posizioni diverse, la sospensione del reddito di cittadinanza per molte famiglie e le misure alternative a cui starebbe lavorando il governo, e i dati positivi diffusi dall’ISTAT sull’occupazione a giugno.