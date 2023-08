Le discussioni sul reddito di cittadinanza dopo la comunicazione dell’INPS che da agosto molte famiglie non lo riceveranno più è una delle due notizie principali in apertura sui giornali di oggi, con le critiche delle opposizioni al governo e le proteste in alcune regioni del Sud contro la decisione. L’altra è la stima preliminare diffusa ieri dall’ISTAT sul PIL italiano del secondo trimestre del 2023, in calo dello 0,3%, dato peggiore rispetto alle attese. Il Messaggero presenta un’ipotesi a cui starebbe lavorando il governo per aumentare le licenze dei taxi, la Verità critica gli allarmi ritenuti eccessivi sull’emergenza climatica, e il Fatto critica Italia Viva per alcune posizioni vicine al governo.