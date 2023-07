In apertura sui giornali di oggi si parla soprattutto di reddito di cittadinanza, dopo l’invio di un sms da parte dell’INPS con cui ne è stata annunciata l’abolizione a 169mila famiglie; i titoli si occupano delle proteste delle opposizioni e delle preoccupazioni per le manifestazioni di chi non riceverà più il reddito previste in questi giorni. Il Corriere della Sera titola invece sull’aumento dei tassi di interesse e sull’inflazione, mentre Domani si occupa del cambiamento climatico.