In mancanza di grosse notizie, i quotidiani di oggi aprono con storie molto diverse tra loro: il Corriere titola sulle polemiche per la sospensione del reddito di cittadinanza, Repubblica sul cambiamento climatico, la Stampa sull’inflazione. Anche altri quotidiani nazionali dedicano la prima pagina all’aumento dei prezzi, in particolare all’aumento del costo della benzina in un momento in cui moltissimi italiani cominciano le ferie e partono. I quotidiani sportivi si concentrano sulle amichevoli estive delle squadre di calcio italiane e sulle trattative per portare il centrocampista dell’Udinese Lazar Samardzic all’Inter.